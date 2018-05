China é o peso pesado no bicentenário de Karl Marx

RTP04 Mai, 2018, 08:26 / atualizado em 04 Mai, 2018, 08:57 | Mundo

O actual regime chinês seria provavelmente um dos mais abominados pelo "Mouro", como símbolo rematado do capitalismo selvagem.



No entanto, a comemoração do bicentenário ocorre num momento crucial para a reafirmação da China como uma das grandes potências do século XXI.



Depois de ter ameaçado retaliar contra a política proteccionista do presidente Donald Trump, Xi Jin Ping abriu as negociações em clima de aparente distensão. Inversamente, depois de ter refreado a retórica do seu protegido norte-coreano, o regime de Pequim deu novos passos na militarização da sua presença nas ilhas Spratlys, logo causando notória irritação na Casa Branca.



Em Trier, a pequena cidade alemã que foi berço de Karl Marx, estão agendadas para o dia de amanhã numerosas iniciativas, desde o turismo marxista até à inevitável manifestação antimarxista da AfD, de extrema-direita.



Mas todos esses eventos terão de realizar-se à sombra de uma estátua de Karl Marx, com mais de duas toneladas, oferecida pela República Popular da China. Não tanto para lembrar a vida de Karl Marx e o sentido da sua obra, mas sobretudo para lembrar que a China é uma potência de peso.