China e Tailândia realizam novos exercícios aéreos conjuntos em território tailandês

De acordo com um comunicado divulgado na conta oficial do ministério na rede social WeChat, a China vai enviar "vários tipos de aeronaves" e unidades de defesa antiaérea terrestre para participar nas manobras, previstas para meados de setembro.

O objetivo é "elevar o nível técnico e tático das tropas envolvidas" e "aprofundar a confiança mútua e a cooperação pragmática" entre os dois exércitos, referiu o ministério.

Na edição anterior, realizada em agosto de 2024, também na Tailândia, os exercícios prolongaram-se por 19 dias e envolveram caças J-10C da China e Gripen tailandeses, bem como treinos de combate aéreo dissimilar, apoio aéreo próximo, ataques de penetração e evacuações médicas em cenário de combate.

Os `Falcon Strike` decorrem desde 2015 e fazem parte de uma série de manobras bilaterais que incluem também exercícios navais como os `Blue Strike`, cuja última edição ocorreu em março passado, ao largo da província chinesa de Cantão, com a participação de 11 navios e forças terrestres em treinos de ataque marítimo, defesa antimíssil, resgate no mar e combate ao terrorismo.

A Tailândia tem procurado equilibrar as suas relações com os Estados Unidos e a China, mas tem vindo a aprofundar a cooperação militar com Pequim através deste tipo de exercícios conjuntos.