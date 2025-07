China emite alerta de tsunami após sismo de 8,8 ao largo da península russa de Kamchatka

"Com base nos mais recentes resultados de alerta e análise, foi determinado que este sismo desencadeou um tsunami, que deverá causar danos em algumas áreas costeiras da China", indicou o Centro em comunicado.

O terramoto, um dos mais fortes registados no mundo, ocorreu na madrugada de quarta-feira no extremo oriente russo, provocando um tsunami na região norte do Pacífico e levando à emissão de avisos para o Alasca, Havai e várias costas a sul, até à Nova Zelândia.

Várias localidades emitiram ordens de evacuação, mas até agora não foram reportados feridos graves.