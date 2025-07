China emite alerta laranja por agitação marítima após passagem do tufão Co-may

A Estação Nacional de Prognósticos Marinhos indicou que as águas próximas de Xangai e do norte da província de Zhejiang terão ondas entre três e cinco metros até quinta-feira de manhã, enquanto as costas do sul da província de Jiangsu poderão registar alturas de até 4,4 metros.

O alerta laranja é o segundo nível mais alto no sistema de avisos marítimos da China, que vai do azul ao vermelho.

O tufão tocou terra às 04:30 locais (21:30 de terça-feira, em Lisboa) na cidade de Zhoushan, em Zhejiang, com ventos até 23 metros por segundo, situando-se de manhã a pouco mais de 150 quilómetros a sul de Xangai.

A estação prevê que a agitação continue a afetar o mar da China Oriental e o sul do mar Amarelo até sexta-feira, apelando para que as embarcações tomem precauções e as autoridades locais adotem medidas preventivas.

O episódio coincide com um alerta amarelo de tsunami emitido pelo Ministério dos Recursos Naturais, após um sismo de magnitude 8,8 registado ao largo da península russa de Kamchatka, cujas ondas poderão hoje atingir as costas de Zhejiang e Xangai.