China. Encontrado embrião de dinossauro com 66 milhões de anos

A descoberta foi realizada na China, na região de Ganzhou, no sul do país. O animal encontrado é um terópode sem dentes, ou um oviraptorosauria, parecido com o que hoje são os pássaros. A descoberta foi denominada de “Bebé Yingliang”.



“É um dos melhores embriões de dinossauros alguma vez descobertos na história”, revelou Fion Waisum Ma, um dos investigadores e co-autores do artigo publicado na revista iScience.



Ma e os seus colegas encontraram o bébé Yingliag com a cabeça encostada ao tronco, com um pé para cada lado e completamente curvado – uma postura nunca vista em dinossauros mas muito semelhante ao nascimento de pássaros nos dias de hoje.



Nos pássaros, este comportamento é denominado de “tucking”, ou seja, aconchego. Os pássaros que estão prestes a sair dos ovos aconchegam as suas cabeças debaixo da asa direita para poder estabilizar a cabeça enquanto partem a casca do ovo com os seus bicos.



Os embriões em que esta atividade de “aconchego” não acontece têm uma probabilidade maior de morrer. “Isto indica que o comportamento dos pássaros é uma evolução dos seus antecessores, os dinossauros”, revelou Fion Ma.



Uma alternativa ao “aconchego” pode ser muito parecida com o que os crocodilos fazem, ou seja, sentados, com a cabeça encostada ao peito, preparados para sair dos ovos.



Os oviraptorosauria, ou “ladrões de ovos”, eram dinossauros com penas que viviam na região da Ásia e norte da América durante o fim do período cretáceo. Tinham bicos de várias formas e dietas variadas e podiam ter vários tamanhos, indo de um normal peru até a um pássaro gigante com oito metros.



Este bébé “Yingliang” mede cerca de 27 centímetros desde a cabeça até à cauda e está preservado num embrião de apenas 17 centímetros. Os cientistas acreditam que a criatura encontrada pode ter entre 72 e 66 milhões de anos e deve ter sido preservada devido a uma enxurrada de lama que a protegeu de predadores durante muitas eras.



Se tivesse nascido e chegado à idade adulta, esta criatura teria tido pelo menos três metros e sua dieta teria sido baseada em plantas. Este embrião foi encontrado entre muitos outros em prateleiras esquecidas durante décadas.



Os cientistas que encontraram o embrião suspeitavam que podia pertencer a dinossauros e analisaram amostras retiradas de parte do ovo. “Este embrião de dinossauro dentro do ovo é um dos mais bonitos que já vi”, declarou Steve Brusatte, da Universidade de Edimburgo.



“Este pequeno dinossauro pré-natal parece um pássaro todo enrolado no seu ovo, o que constitui nova prova de que muitas das características dos pássaros evoluíram a partir dos seus antecessores”.