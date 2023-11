China. Ex-banqueiro condenado à morte por ilegalidades de 126 milhões de euros

REUTERS/Athit Perawongmetha

O banqueiro foi considerado culpado por ter acesso, de forma ilegal, a bens no valor de 126 milhões de euros.



O tribunal entende que as circunstâncias do crime foram muito graves, bem como o respectivo impacto na sociedade.



Quando chegou ao poder, há mais de uma década, o presidente chinês, Xi-Jinping, lançou uma forte campanha contra a corrupção.



Uma campanha que resultou na prisão de líderes empresariais, sobretudo no setor financeiro.