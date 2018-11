China exibe novos caças armados com mísseis de longo alcance

Carlos Santos Neves - RTP12 Nov, 2018, 12:19 / atualizado em 12 Nov, 2018, 14:37 | Mundo

O perito militar chinês Song Zongping afirmou que o Chengdu J-20 de quarta geração será capaz de enfrentar “rivais que se atrevam a provocar a China no ar”.



A demonstração de capacidades dos novos caças furtivos chineses teve lugar no domingo, último dos seis dias do festival aéreo bienal de Zhuhai.

Os J-20 reforçaram em fevereiro a frota da Força Aérea do Exército Popular de Libertação da China. Mas só agora foram exibidos em público. Constituem, segundo o think tank norte-americano Center for Strategic and International Studies (Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais), um desafio estratégico a meios da Força Aérea dos Estados Unidos.A demonstração de capacidades dos novos caças furtivos chineses teve lugar no domingo, último dos seis dias do festival aéreo bienal de Zhuhai.

A agência estatal Xinhua descreveu o acontecimento como uma “espantosa exibição aérea”. Os caças sobrevoaram aquela cidade da província meridional de Cantão com plena carga de mísseis ar-ar de longo alcance.Um vídeo publicado pela Xinhua e em destaque na ediçãoda CNN mostra dois J-20 a sobrevoar a multidão que assiste ao. São visíveis os mísseis de longo alcance.Song Zongping, um perito militar chinês, admitia no início do ano, num texto publicado pelo portal do Exército Popular de Libertação, que o novo caça pudesse alterar o equilíbrio de forças na região da Ásia-Pacífico.“No passado, só os Estados Unidos e os seus aliados, como o Japão, tinham a capacidade de armar caças furtivos. Mas agora o seu monopólio nesta região foi quebrado pelo J-20 da China”, apontava-se então no mesmo texto.