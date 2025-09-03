China fez demonstração de força em desfile militar

por Oriana Barcelos - Antena 1

Tanques de guerra, mísseis com capacidade nuclear ou caças de combate. A China fez uma demonstração de força, num desfile militar realizado em Pequim, para assinalar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.

O presidente Xi Jinping fez-se acompanhar, de perto, por Vladimir Putin, e também pelo líder supremo da Coreia do Norte, num encontro que Donald Trump já veio classificar como uma conspiração contra os Estados Unidos.

A Praça Tiananmen encheu-se com o poderio militar chinês.

Depois desta parada militar, Vladimir Putin aproveitou para se encontrar com o líder da Coreia do Norte.

O presidente russo agradeceu a Kim Jong-Un, pela ajuda fornecida por Pyongyang, na libertação da região de Kursk.

Putin disse obrigado pelo envio de soldados norte-coreanos para combater as tropas ucranianas.
