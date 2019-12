China garante "apoio inabalável" a Hong Kong durante período "sombrio"

Numa reunião à porta fechada em Pequim, Xi Jinping garantiu à chefe do executivo de Hong Kong que a China continuará a prestar um “apoio inabalável”, apesar de os protestos pró-democracia continuarem e de Carrie Lam ter sofrido uma dura derrota eleitoral em novembro., disse Xi Jinping a Carrie Lam durante a reunião, depois de elogiar o respeito pela fórmula “um país, dois sistemas” e deAntes de Xi Jinping, Carrie Lam reuniu-se ainda com o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang. Apesar de reconhecer os esforços da chefe do executivo de Hong Kong, Keqiang apelou ao fim da violência e caos nas ruas., disse o primeiro-ministro chinês durante o encontro.Li Keqiang pediu ainda a Lam para “analisar o mais rapidamente possível as divergências e problemas profundamente enraizados que dificultam o desenvolvimento económico e social de Hong Kong”."Podemos dizer que a cidade está a enfrentar uma situação sem precedentes, grave e complicada", sublinhou o primeiro-ministro chinês.

“Ensombrado pela agitação social”

Em conferência de imprensa após os encontros, Carrie Lam agradeceu ao Presidente chinês “pela confiança e pelo apoio” dado ao governo de Hong Kong durante esta “crise tão grande”., acrescentou Lam.

Carrie Lam considera que Hong Kong está a travessar um ano “especial”, tendo sido “ensombrado pela agitação social”.







Os protestos têm assumido contornos cada vez mais violentos, com confrontos com as forças de segurança.

De acordo com a polícia de Hong Kong, foram detidas mais de seis mil pessoas e disparadas cerca de 16 mil granadas de gás lacrimogéneo durante os seis meses de protestos.

, desde a vitória esmagadora dos candidatos pró-democracia nas eleições de novembro.Segundo as autoridades de Hong Kong, os manifestantes incendiaram barricadas, bloquearam estradas, partiram semáforos com martelos e arremessaram tijolos contra a polícia, que respondeu com disparos de gás lacrimogéneo.

Os manifestantes acusam a polícia de brutalidade e exigem um inquérito independente à sua atuação. Lam voltou a rejeitar esta exigência, defendendo que o conselho de supervisão sobre a atuação da polícia que está a investigar a atuação das forças de segurança deve ter “espaço e tempo” para concluir o seu relatório no início do próximo ano.







O início dos protestos remonta há seis meses, motivados por um projeto de lei, entretanto retirado, que autorizava extradições de criminosos para países sem acordos prévios, como é o caso da China continental.



As demandas foram, entretanto, ampliadas e exigem reformas democráticas, como o sufrágio universal, e denunciam uma crescente interferência de Pequim na antiga colónia britânica.