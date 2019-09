China. Homem em fuga há 17 anos encontrado numa gruta

RTP30 Set, 2019, 11:06 / atualizado em 30 Set, 2019, 11:20 | Mundo

Song Jiang tinha sido preso por tráfico de mulheres e crianças, antes de escapar de um campo de prisioneiros em 2002. Desde então, o homem de 63 anos permanecia em fuga.







A polícia de Yongshan recebeu pistas do seu paradeiro no início do mês. Essas pistas levaram-na até às montanhas da cidade natal de Jiang, na província de Yunnan, no sudoeste da China.





Com o auxílio de drones, foi possível avistar uma telha de aço azul num penhasco íngreme, bem como vestígios de lixo nas proximidades. Seguindo esta pista, a polícia decidiu deslocar-se a pé até ao local, onde encontrou Jiang escondido numa pequena gruta.







O fugitivo vivia na gruta sem qualquer interação humana há anos. A polícia explicou que vivia há tanto tempo isolado que foi difícil comunicar com ele.





Song Jiang terá usado garrafas de plástico para obter água potável de um rio e ramos de árvores para fazer fogo, de acordo com os meios de comunicação locais.





Depois de ter sido encontrado, foi enviado de novo para a cadeia.