China. Ideologia política do Presidente Xi Jinping ensinada nas escolas

A integração das ideias do Presidente da China e secretário-geral do Partido Comunista chinês nas mais diversas disciplinas e níveis de ensino é a mais recente iniciativa para enraizar a sua ideologia e influência na estrutura social. Em 2018, o “pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas de uma nova era” já tinha sido integrado na Constituição do país.





Desde então - e organizados em torno de oito eixos -, os 14 princípios que realçam os ideais comunistas têm sido introduzidos em universidades, escolas e entre juventudes políticas, através de atividades extra-curriculares.





A educação para o trabalho é um dos princípios do pensamento de Xi Jinping e visa “cultivar o espírito e trabalho árduo”, bem como a edução sobre segurança nacional.







Entre os princípios que salientam os ideais comunistas: “a garantia da autoridade do partido em relação a todo o trabalho”, o apelo para uma “reforma profunda e abrangente” e a “adoção de uma nova visão de desenvolvimento”.





Também a “defesa dos valores socialistas fundamentais”, a promessa de uma co-habitação harmoniosa entre homem e natureza”, a defesa da “autoridade total do partido sobre as forças militares” e a defesa do princípio “um país, dois sistemas”, bem como promover a reunificação do país constam das ideias do presidente chinês.





De acordo com o jornal estatal Global Times , "as escolas primárias vão concentrar-se em cultivar o amor pelo país, pelo Partido Comunista da China e pelo socialismo. Nas escolas secundárias, o foco será uma combinação de experiência perceptual e estudo de conhecimento, para ajudar os alunos a formarem opiniões e julgamentos políticos básicos. Na faculdade, haverá mais ênfase no estabelecimento do pensamento teórico”.





A inclusão de temas como a liderança partidária e educação de defesa nacional no currículo ainda está a ser ultimada, referiu Tian Huisheng, funcionário do Ministério chinês da Educação disse ao jornal.

. Do mesmo modo, o poder do próprio Xi Jinping aumentou devido à abolição dos limites ao mandato presidencial.





Além de Xi Jinping, apenas o fundador do partido Mao Tsé-tung teve a sua ideologia designada como "pensamento", o que constitui a expressão mais conceituada para uma linha política. Além de Xi Jinping e Mao, apenas Deng Xiaoping teve o seu nome associado à ideologia que propôs.