China inaugura ponte épica Hong Kong-Zhuhai-Macau

RTP23 Out, 2018, 11:38 / atualizado em 23 Out, 2018, 12:03 | Mundo

Após o adiamento de três anos, foi inaugurada esta terça-feira a maior travessia marítima do mundo. Situada no delta do rio das Pérolas, representa a primeira ligação de transporte terrestre entre Hong Kong e Macau. A inauguração ocorreu no edifício do posto fronteiriço de Zhuhai.



Durante a cerimónia de abertura, o vice-primeiro ministro da China, Han Zheng, reiterou que a ponte vai possibilitar o crescimento económico.



Segundo a agência Lusa, a diretora dos Serviços de Turismo de Macau, Maria Helena de Senna Fernandes, afirmou que “a própria ponte vai ser uma atração turística, para os turistas tirarem fotografias e para a atravessarem”.



A ligação Hong Kong-Zhuhai-Macau representa um avanço no projeto da Grande Baía. O plano do Governo chinês consiste na integração regional de várias cidades da Grande Baía, de forma a criar uma mega cidade. Esta medida pretende promover o crescimento económico desta região.