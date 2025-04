China insta Japão a corrigir erro após alerta de segurança sobre viagens escolares

"Instamos a parte japonesa a corrigir imediatamente as suas ações erradas e a ajudar a promover uma atmosfera positiva para os intercâmbios interpessoais entre a China e o Japão", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Guo Jiakun, em conferência de imprensa.

Guo classificou de "manipulação política" o aviso publicado no portal oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros japonês, que recomenda às escolas japonesas que verifiquem a situação de segurança antes de organizarem viagens à China.

O porta-voz expressou a "forte insatisfação" e "firme oposição" de Pequim.

"O chamado aviso exagera maliciosamente os alegados riscos de segurança na China, com uma clara intenção de manipulação política", disse o porta-voz, acrescentando que o seu país já fez "diligências solenes" junto da parte japonesa.

O porta-voz defendeu a China como um país "aberto, inclusivo e seguro" que "acolhe cidadãos de todos os países, incluindo os japoneses" para viajar, estudar ou fazer negócios.

A controvérsia surge poucos dias depois de as autoridades chinesas terem executado um homem que matou uma cidadã chinesa que tentou proteger uma mãe e uma criança japonesas durante um ataque à faca, em junho passado, na cidade de Suzhou, no leste do país.

Tóquio congratulou-se com a execução e reiterou a sua exigência de que a China garanta a segurança dos seus cidadãos.

Paralelamente, Pequim emitiu recentemente o seu próprio aviso de segurança para os seus cidadãos no Japão, citando "incidentes criminais" que afetariam particularmente chineses.