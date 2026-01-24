China investiga dois altos chefes militares por suspeita de corrupção

"Após análise, (...) foi decidido abrir uma investigação a Zhang Youxia", um dos vice-presidentes da poderosa Comissão Militar Central (CMC), e a Liu Zhenli, chefe do Estado-Maior Conjunto, disse o Ministério da Defesa em comunicado.

Zhang, 75 anos, e Liu, 61, são "suspeitos de graves violações da disciplina e da lei", precisou o ministério, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

A CMC, liderada pelo Presidente Xi Jinping, é o órgão de comando militar supremo do aparelho chinês.

Assegura o controlo do Partido Comunista Chinês sobre o exército e coordena a defesa da República Popular da China.

A comissão conta com dois vice-presidentes, sendo Zhang Youxia geralmente considerado o mais influente, dada a sua experiência e estatuto.

O segundo titular, Zhang Shengmin, assumiu o cargo em outubro, após o afastamento de He Weidong, também na sequência do anúncio de uma investigação por corrupção.