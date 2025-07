China lança grupo de cooperação internacional em IA para impedir monopólio

"Os riscos e os desafios associados à inteligência artificial têm atraído uma ampla atenção", disse Li, na abertura da Conferência Mundial sobre Inteligência Artificial, em Xangai.

Os riscos, que vão desde perdas generalizadas de empregos a turbulências económicas, exigem "um consenso urgente" entre as nações para trabalharem em conjunto, acrescentou o número dois do Governo chinês.

"É urgente encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento [da IA] e a segurança, o que requer um consenso mais alargado de toda a sociedade" e mais intercâmbios internacionais, defendeu Li.

No discurso, o primeiro-ministro chinês não apontou a qualquer país em particular.

Os Estados Unidos impuseram restrições à exportação para a China de semicondutores avançados, utilizados para treinar modelos de IA.

Em 16 de julho, o Ministério da Segurança do Estado chinês alertou para os riscos associados ao uso indevido da IA, advertindo que a tecnologia pode ameaçar a estabilidade social, a proteção de dados sensíveis e a segurança nacional.

Num comunicado divulgado na rede social WeChat, o ministério referiu que entidades estrangeiras podem usar conteúdos manipulados -- combinando algoritmos de aprendizagem profunda com imagens, sons ou vídeos falsificados -- para "instigar agitação" entre a população chinesa.

O comunicado destaca ainda que os sistemas generativos de IA são capazes de recolher, armazenar e até divulgar dados pessoais sensíveis, o que poderia ser aproveitado por serviços de inteligência estrangeiros para realizar "atividades de subversão, infiltração e sabotagem" na China.

Desde 2023, a China impõe regulamentos aos serviços de IA, obrigando as plataformas a respeitarem os "valores socialistas fundamentais" e proibindo a geração de conteúdos que atentem contra a segurança nacional, a unidade territorial e a estabilidade social.

Apesar do rápido crescimento do setor de IA no país, com `chatbots` desenvolvidos por empresas como Alibaba, DeepSeek, Tencent ou Bytedance, subsistem dúvidas quanto à aplicação e eficácia destas tecnologias num ambiente fortemente controlado pela censura estatal.

O Ministério da Segurança do Estado utiliza com frequência a conta oficial no WeChat para divulgar casos de espionagem e apelar para a vigilância dos cidadãos, incentivando-os a desconfiar de ofertas de trabalho suspeitas, especialmente provenientes do estrangeiro, e a evitar partilhar informações confidenciais `online`.

Em 2023, o ministério apelou para a mobilização de toda a sociedade para "prevenir e combater o espionagem" e anunciou medidas destinadas a "reforçar a defesa nacional" contra "atividades de inteligência estrangeiras".