China lança maior emissão de obrigações de sempre em Hong Kong para apoiar moeda

Num comunicado publicado esta quinta-feira, a Autoridade Monetária de Hong Kong, o regulador financeiro da região semiautónoma chinesa, anunciou que estas obrigações terão uma maturidade de seis meses.

A agência de notícias financeiras Bloomberg notou que este é um número recorde em leilões deste tipo realizados pelo banco central da China através da antiga colónia britânica, desde que começaram em 2018, e salientou que a instituição vai absorver a quantidade de yuan atualmente disponível no mercado, gerando assim procura pela moeda.

"A absorção de liquidez provavelmente limitará o financiamento 'offshore' de yuan no curto prazo, mas a força do dólar (norte-americano) e as incertezas tarifárias contínuas provavelmente continuarão a pressionar o yuan (nome comum do renmimbi, a moeda chinesa) para baixo", disse Wee Khoon Chong, analista do banco de investimento BNY, citado pela Bloomberg.

O banco central da China não recorre a emissões de obrigações para apoiar a moeda desde 2023, e as previsões de liquidez apertada em Hong Kong fizeram com que os custos de financiamento do renmimbi atingissem o valor mais elevado desde meados de 2021.

Nos últimos meses, o banco central chinês fixou repetidamente taxas de câmbio oficiais mais fortes do que o previsto - em relação às quais a taxa 'onshore', a que é transacionada nos mercados chineses, só pode flutuar num máximo de 2% por dia - para defender a moeda, tornando também público o compromisso de manter a estabilidade cambial.

Esta semana, o renmimbi esteve muito perto de cair para o valor mais baixo desde finais de 2007.