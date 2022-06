China lança mais uma missão tripulada para a estação espacial Tiangong

O foguetão Longa-Marcha 2F, com a cápsula da missão Shenzhou-14, descolou às 10:44 (03:44 em Lisboa) do centro espacial de Jiuquan, no deserto de Gobi (noroeste).

O objetivo desta missão é a conclusão dos trabalhos na estação espacial chinesa Tiangong ("Palácio Celestial"), incluindo a ligação de dois módulos de laboratório, ao módulo Tianhe, lançado em abril do ano passado.

A China pretende terminar a construção da estação este ano e as autoridades tinham anunciado planos para enviar para a Tiangong "dois módulos experimentais, duas naves tripuladas e duas naves de carga".

A estação, de 70 toneladas, deverá manter-se em funcionamento durante 15 anos, a orbitar a cerca de 400 quilómetros da superfície terrestre.

A decisão de construir uma estação espacial surgiu depois da recusa dos Estados Unidos de deixarem a China participar na Estação Espacial Internacional (ISS).

O programa espacial chinês colocou o primeiro astronauta em órbita em 2003, tornando a China o terceiro país a fazê-lo, com recursos próprios, depois da antiga União Soviética e dos Estados Unidos.

O país já pousou sondas na Lua e em Marte.