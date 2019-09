China lança primeiro navio anfíbio porta-helicópteros

RTP26 Set, 2019, 14:46 | Mundo

Oficiais da Marinha do Exército de Libertação Popular chinês participam da cerimónia de lançamento do primeiro navio de assalto anfíbio,em Xangai | DR

A China alcançou um novo marco na expansão das capacidades da sua frota de guerra com o lançamento do primeiro navio de assalto anfíbio do país.





site oficial do Exército de Libertação Popular, o enorme navio foi transportado para a água na quarta-feira, pelas 9h20 (1h20 em Lisboa), ao som do hino nacional chinês. Na terminologia naval, o lançamento refere-se ao processo durante o qual um navio quase acabado é transportado para a água. De acordo com ooficial do Exército de Libertação Popular, o enorme navio foi transportado para a água na quarta-feira, pelas 9h20 (1h20 em Lisboa), ao som do hino nacional chinês.





Durante a cerimónia realizada em Xangai, os militares chineses atiraram uma garrafa de champanhe contra o costado a bombordo do navio - conforme manda a tradição - assim que cortaram a fita inaugurativa.





O primeiro da classe de navios de assalto anfíbio do Tipo 075 flutuou num estaleiro naval não identificado. No entanto, os analistas revelaram que o vaso ainda tem alguns ajustes a fazer antes de entrar para a frota ativa.



"Na próxima fase, os engenheiros começarão a ajustar e a afinar o equipamento do navio e, em seguida, vão começar com os testes de atracação e os testes no mar", revelaram os militares chineses.









Os analistas assinalam a capacidade de construção naval chinesa, por este navio ter sido desenvolvido a um ritmo frenético. Segundo adiantou a CNN , o navio foi lançado ao mar cinco meses depois de terem sido reveladas as primeiras fotos, quando ainda estava na primeira fase de construção.Os analistas assinalam a capacidade de construção naval chinesa, por este navio ter sido desenvolvido a um ritmo frenético.





"A velocidade com que os chineses conseguiram executar sua construção é tão impressionante quanto o tamanho do navio", acrescentaram as autoridades chinesas.







O relatório anual do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, publicado em maio último, constatou que o novo Tipo 075 se vai juntar a uma frota já existente, constituída por oito docas de transporte anfíbio, mas de menor dimensão – denominada Tipo 071.



De acordo com o mesmo documento, os navios desta categoria inferior apenas têm capacidade para quatro helicópteros e menos de 800 efetivos militares.

O novo Tipo 075

Estima-se que este navio tenha 250 metros de comprimento, com a capacidade para transportar 30 helicópteros em cada doca.

Apesar de a China não ter fornecido quaisquer detalhes sobre o exato tamanho ou sobre as capacidades da nova aquisição, sabe-se que este tipo de navio pode ser descrito como um pequeno porta-aviões projetado para ataques a ilhas ou alvos costeiros - intitulado na gíria por navio porta-helicópteros.





Os navios de assalto anfíbio pertencem à classe de navios de desembarque que unem as funções necessárias para o desembarque de fuzileiros navais e apoio a forças terrestres - a maior frota dessa categoria é operada pela Marinha norte-americana.





De acordo com o relatório dos Estados Unidos, a China é atualmente a principal construtora naval do mundo.

"Ele [o navio] destaca a crescente projeção do poderio da marinha da China e a expansão das suas ambições e forças de guerra anfíbia", revelou Carl Schuster.





A embarcação, segundo informou a imprensa estrangeira , está a ser construída na Hudong-Zhonghua Shipbuilding, o maior grupo de construção naval da China e o segundo maior conglomerado a nível mundial.





A empresa chinesa acabou de lançar o primeiro navio deste tipo, mas já está a construir o segundo dentro das mesmas instalações. Um terceiro navio do Tipo 075 também se encontra nos planos militares chineses.

Pouco se sabe sobre a nova construção chinesa. O nome ainda permanece desconhecido, bem como as dimensões e exatas funções deste navio de guerra.Com esta aquisição, a capacidade chinesa para combater conflitos insulares e costeiros sofre um impulso histórico.