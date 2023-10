China manifesta preocupação com escalada da situação em Gaza

Citado pela televisão estatal chinesa CCTV, o enviado especial de Pequim para o Médio Oriente, Zhai Jun, que se encontra em visita à região, alertou para a possível propagação do conflito a nível regional e internacional, especialmente ao longo das fronteiras do Líbano e da Síria, o que está a criar um quadro preocupante.

Durante a Cimeira da Paz do Cairo, no sábado, Zhai exortou a comunidade internacional a estar "altamente vigilante" sobre a situação e a tomar medidas imediatas para garantir o cumprimento rigoroso do Direito humanitário internacional.

O enviado especial chinês exortou a comunidade internacional a evitar uma grave catástrofe humanitária e a "trabalhar em conjunto para controlar a situação".

Zhai manifestou o empenho da China em fazer "tudo o que for necessário" para promover o diálogo, alcançar um cessar-fogo e restabelecer a paz na região, sublinhando a importância de se avançar para uma solução que inclua dois Estados e uma resolução justa e duradoura para o conflito.

Ele realçou a vontade chinesa de manter uma comunicação estreita com a comunidade internacional, incluindo os países árabes, e a sua intenção de visitar os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, a Jordânia e outros países da região, a fim de reforçar a coordenação regional para pôr termo à crise.

Num encontro anterior, em 19 de outubro, no Qatar, com o seu homólogo russo, Mikhail Bogdanov, o diplomata chinês afirmou que a "raiz do atual conflito entre Israel e a Palestina se deve à falta de garantias dos direitos do povo palestiniano".

Ele assegurou que o país asiático vai procurar promover, em conjunto com a Rússia, o "arrefecimento" da situação em Gaza o mais rapidamente possível.