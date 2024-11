China mantém taxa de juro de referência em 3,1%

Na atualização mensal, a instituição indicou que a taxa de juro de referência a um ano (LPR, na sigla em inglês) permanecerá nesse nível pelo menos até daqui a um mês.

Este indicador, estabelecido como referência para as taxas de juro em 2019, é utilizado para fixar o preço dos novos empréstimos - geralmente destinados às empresas - e dos empréstimos a taxa variável que estão a ser reembolsados.

É calculado com base nas contribuições de preços de uma série de bancos - incluindo pequenos credores que tendem a ter custos de financiamento mais elevados e maior exposição a empréstimos não produtivos - e tem como objetivo reduzir os custos dos empréstimos e apoiar a "economia real".

Em outubro, o banco central reduziu a LPR a um ano em 25 pontos base para 3,1%.

Esta foi a segunda redução em 2024, com os especialistas a sugerirem que o banco central estava a ser cauteloso face à divergência com outras grandes economias - onde as taxas tinham tido uma tendência de subida para conter a inflação - e à consequente pressão sobre a taxa de câmbio da moeda nacional, o yuan.