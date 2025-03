China não confirma possível visita de Donald Trump a Pequim em abril

Questionada em conferência de imprensa sobre as informações difundidas pelo jornal de Hong Kong South China Morning Post, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Ning, disse apenas não ter informações.

De acordo com o jornal, Pequim e Washington estão em negociações para um possível encontro em abril entre Trump e o homólogo chinês, Xi Jinping, na China, embora ainda não tenham chegado a um acordo.

Pouco antes da tomada de posse, a 20 de janeiro, Trump manifestou aos conselheiros a intenção de viajar para a China após a tomada de posse, possivelmente nos primeiros 100 dias do mandato, informou na altura o The Wall Street Journal.

O Presidente dos EUA teve uma conversa telefónica que descreveu como "muito positiva" com Xi no início deste ano, pouco antes de tomar posse.

A visita de Trump, que se deslocou à China em novembro de 2017, durante o primeiro mandato, ocorre num momento em que as fricções comerciais entre a China e os Estados Unidos continuam a aprofundar-se, depois de terem entrado em vigor, na segunda-feira, novas taxas alfandegárias impostas por Pequim sobre vários produtos norte-americanos do setor agroalimentar.

A imposição de taxas surgiu em resposta à decisão de Trump de duplicar para 20% as taxas alfandegárias adicionais impostas ao país asiático desde que regressou à Casa Branca.

Trump justificou as taxas contra produtos chineses com o facto de Pequim não estar a fazer o suficiente para impedir a entrada de fentanil nos Estados Unidos, o que as autoridades chinesas consideram "um pretexto", uma vez que a política antidroga da China "é uma das mais rigorosas do mundo".

Em fevereiro, a China impôs já taxas entre 10% e 15% sobre outros produtos norte-americanos, além de estabelecer controlos de exportação sobre minerais essenciais e abrir uma investigação antimonopólio contra o gigante tecnológico Google.

Durante a primeira presidência, Trump impôs várias rondas de taxas sobre centenas de milhares de milhões de importações oriundas da China, às quais Pequim respondeu com taxas sobre as exportações dos EUA.