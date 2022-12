China pode registar um milhão de mortes com fim da política "zero covid"

foram as principais medidas adotadas pelo Governo chinês ao longo dos últimos três anos para conter a disseminação da covid-19.Foi apenas este mês que Pequim decidiu pôr fim à chamada “política de zero covid”, após intensos protestos da população contra as apertadas regras.Agora, porém, vários especialistas estão preocupados com as consequências do fim abrupto das restrições, alertando para o facto deApesar de cerca de 90 por cento dos chineses terem já a vacinação completa, o país tem falhado em dar doses de reforço à população mais idosa, em aumentar a capacidade hospitalar e em adquirir suficientes medicamentos antivirais, usados para tratar pessoas infetadas.. Na população de 1,4 mil milhões da China, esta previsão aponta para um total de 964.400 mortes.Segundo o estudo, o eventual aumento das infeções após o levantamento de restrições iria “provavelmente sobrecarregar muitos sistemas de saúde locais por todo o país”. Além disso, os peritos preveem que as hospitalizações seriam 1,5 a 2,5 vezes superiores à capacidade hospitalar.Este cenário pode, no entanto, ser evitado. Para isso, basta que a China, de acordo com os especialistas da Universidade de Hong Kong.Caso uma quarta dose da vacina alcançasse 85 por cento da população e a medicação antiviral chegasse a 60 por cento, o número de mortes poderia ser reduzido em 26 a 35 por cento, alerta o estudo, que foi parcialmente financiado pelo Centro Chinês para o Controlo e Prevenção de Doenças e pelo Governo de Hong Kong.

Trabalhadores de crematórios falam em sobrelotação

Na segunda-feira, a China registava um total acumulado de, o que representa uma pequena fração da sua população de 1,4 mil milhões.Nesse dia foram registadas duas novas mortes, ambas em Pequim, que enfrenta agora um dos piores surtos desde o início da pandemia, em 2019. Estes dois óbitos foram os primeiros registados oficialmente desde 7 de dezembro, quando começou o levantamento das rígidas restrições.O número pode, no entanto, ser superior ao divulgado pelas autoridades. Na semana passada,, devido a uma vaga sem precedentes de casos de covid-19, que deverá atingir áreas rurais em breve."Cremamos 20 corpos por dia, a maioria idosos. Muitas pessoas ficaram doentes recentemente", disse à France-Presse um funcionário de um crematório em Pequim.O organismo chinês responsável pela luta contra a pandemia já apelou aos governos locais a, em janeiro.As indicações são para essas pessoas usarem máscara e evitarem o contacto com idosos e para as autoridades locais monitorizarem os seus movimentos, mas não é mencionada a possibilidade de isolamento ou quarentena.



c/ agências