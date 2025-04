China preparada para a guerra comercial com os EUA

"Embora os mercados internacionais considerem, de modo geral, que os abusos tarifários dos Estados Unidos excederam as expectativas, o Comité Central do Partido (Comunista) já tinha previsto esta nova ronda de contenção e repressão económica e comercial contra a China, estimou plenamente o seu potencial impacto e preparou planos de resposta com tempo de antecipação e reservas suficientes", afirmou o Diário do Povo.

Reconhecendo que a aplicação de taxas alfandegárias adicionais de 34% sobre as importações oriundas da China, além das taxas de 20% impostas anteriormente, resultará numa "redução do comércio bilateral com os EUA" e num "impacto negativo a curto prazo para as exportações", o jornal lembrou que "muitos produtos dos EUA têm elevada dependência da China".

"Os EUA dependem da China não só para muitos bens de consumo, mas também para investimento e produtos intermédios, com uma dependência superior a 50% em várias categorias, o que torna difícil encontrar alternativas no mercado internacional a curto prazo", lê-se no editorial.

A percentagem das exportações da China para os Estados Unidos, em relação ao total das suas vendas externas, caiu de 19,2%, em 2018, para 14,7%, em 2024. Parte desta queda deve-se ao "comércio triangular", no qual os produtos são exportados quase concluídos da China para outros países, incluindo Vietname, Tailândia ou Camboja, onde é acrescentado um componente ou acabamento, visando alterar o local de fabrico, visando contornar as taxas. O jornal não refere este fenómeno.

O Diário do Povo lembrou que, nos últimos anos, "apesar das pressões internas e externas", Pequim "tem persistido em fazer coisas difíceis, mas corretas", incluindo desalavancar o setor imobiliário e reduzir o endividamento das administrações locais e das pequenas e médias instituições financeiras.

Resposta dos chineses

"Pequim lançou na passada sexta-feira várias contramedidas às taxas anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

As medidas de Pequim incluem taxas de 34% sobre produtos oriundos dos EUA, sanções contra empresas norte-americanas, restrições à exportação de certas terras raras ou a abertura de investigações antimonopólio e "antidumping" contra empresas e produtos norte-americanos.

"Perante a inconstância e a pressão extrema dos Estados Unidos, não fechámos a porta às negociações", apontou o Diário do Povo. "Mas também não alimentamos esperanças, tendo feito vários preparativos para responder aos impactos", esclareceu.