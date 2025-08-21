China procura garantias de segurança da ala talibã mais ortodoxa em Cabul

As conversações centraram-se -- segundo um comunicado oficial dos talibãs - na "cooperação em matéria de segurança, esforços contra o tráfico de droga, gestão das fronteiras e coordenação das forças fronteiriças", todos assuntos sob o controlo direto de Haqqani.

A rede Haqqani, fundada pelo pai de Sirajuddin, é considerada a fação mais organizada, violenta e extremista do movimento talibã, e é responsável por alguns dos atentados mais sangrentos das últimas duas décadas.

O seu atual líder, Sirajuddin, embora os Estados Unidos tenham retirado no ano passado a recompensa pela sua captura, continua oficialmente designado como terrorista por Washington.

A China mostrou interesse em priorizar a segurança na fronteira entre os dois países e a viabilidade de futuros investimentos no Afeganistão, como a extração de minerais ou a inclusão do país na iniciativa chinesa Belt and Road.

De acordo com o comunicado, Haqqani destacou os laços históricos entre os dois países. "A China sempre foi um vizinho que manteve um compromisso positivo com o Afeganistão", afirmou.

O encontro com Haqqani ocorreu no quadro de uma agenda intensa cumprida pelo ministro chinês em Cabul, que incluiu uma cimeira trilateral com os homólogos do Afeganistão, Amir Khan Muttaqi, e do Paquistão, Ishaq Dar, além de reuniões com o primeiro-ministro talibã, Mohammad Hassan Akhund.