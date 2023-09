China proíbe Iphone e tensão com os Estados Unidos não alivia

A proibição está relacionada com a desconfiança que a China tem da tecnologia americana.De acordo com o The Guardian , sendo que a maioria dos empregados tem um telemóvel próprio para assuntos de trabalho.Na última quinta-feira, tanto acomo onoticiaram que estes, já que a China é um dos maiores mercados da empresa norte-americana, cerca de um quinto dos seus lucros.





A China, Hong Kong e Taiwan são, combinados, o terceiro maior mercado da empresa. Apesar das perdas, especialistas em economia pensam que as perdas não terão grande impacto na força global da Apple.



Um analista da Morgan Stanley citado pelo The Guardian defendia que “a China é tão importante para o sucesso da Apple como a Apple é para o sucesso da economia chinesa”.



A Apple mantém cerca de 90 por cento da sua produção centrada na China. Em Taiwan, uma das empresas ligadas à Apple emprega mais de um milhão de pessoas. No entanto, com as disrupções sentidas durante a pandemia de covid-19, a tecnológica norte-americana está a tentar deslocalizar a sua produção para o Vietname e Índia, com o Iphone 14 a ser já produzido neste último.



Pela primeira vez a Apple montou um dos seus principais telemóveis fora da China, o que foi visto como um primeiro movimento para se distanciar dos chineses, com a Índia a tornar-se no segundo maior produtor mundial de smartphones. A empresa americana acaba assim por se tornar numa das vítimas da tensão entre Pequim em Washington.



Analistas explicam que a interdição de Pequim pode ter como origem as proibições americanas da Huawei da rede nacional 5G e uma maneira de os Estados Unidos manterem a sua indústria de semicondutores competitiva contra a concorrência chinesa.



O governo norte-americano mantém a explicação de que a utilização da Huawei e ZTE são um “risco nacional” para a segurança dos Estados Unidos. O Tik-tok, rede social chinesa, também está banido. Pequim, em contrapartida, ordenou que as mais importantes infraestruturas na China não comprassem mais produtos americanos, uma ordem para tornar o regime de Xi Jinping autossuficiente na produção de semicondutores.