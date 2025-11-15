China proíbe navegação no Mar Amarelo para realizar exercícios militares

No aviso da MSA, difundido hoje pela comunicação social, refere-se que vão ser realizados exercícios com munições reais no centro do Mar Amarelo, que fica localizado entre a China e a Península Coreana.

O exercício decorre numa altura em que as tensões entre Pequim e Tóquio voltaram a agravar-se, após as declarações do executivo japonês.

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmou que um ataque a Taiwan poderia justificar a intervenção das Forças de Autodefesa do Japão.

Em resposta, a China chamou o embaixador japonês em Pequim alertando-o que o preço a pagar seria "doloroso".

O Ministério da Defesa da China defendeu ainda que as declarações de Takaichi foram "extremamente perigosas" e uma "grave interferência" aos assuntos internos.

Já o Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu um alerta, esta sexta-feira, no qual desaconselha as viagens para o Japão devido à deterioração do ambiente de segurança.

As principais companhias aéreas chineses anunciaram hoje o reembolso total dos voos com destino ao Japão, após o apelo do Governo.

Esta medida, anunciada pelas companhias Air China, China Southern e China Eastern, aplica-se aos voos agendados entre hoje e 31 de dezembro.

Os clientes podem optar pelo reembolso total ou pela alteração do destino da sua viagem.