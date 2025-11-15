China proíbe navegação no Mar Amarelo para realizar exercícios militares
A China vai proibir, temporariamente, a navegação em parte do Mar Amarelo, entre segunda e quarta-feira, para realizar exercícios militares, anunciou a Administração de Segurança Marítima (MSA).
No aviso da MSA, difundido hoje pela comunicação social, refere-se que vão ser realizados exercícios com munições reais no centro do Mar Amarelo, que fica localizado entre a China e a Península Coreana.
O exercício decorre numa altura em que as tensões entre Pequim e Tóquio voltaram a agravar-se, após as declarações do executivo japonês.
A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmou que um ataque a Taiwan poderia justificar a intervenção das Forças de Autodefesa do Japão.
Em resposta, a China chamou o embaixador japonês em Pequim alertando-o que o preço a pagar seria "doloroso".
O Ministério da Defesa da China defendeu ainda que as declarações de Takaichi foram "extremamente perigosas" e uma "grave interferência" aos assuntos internos.
Já o Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu um alerta, esta sexta-feira, no qual desaconselha as viagens para o Japão devido à deterioração do ambiente de segurança.
As principais companhias aéreas chineses anunciaram hoje o reembolso total dos voos com destino ao Japão, após o apelo do Governo.
Esta medida, anunciada pelas companhias Air China, China Southern e China Eastern, aplica-se aos voos agendados entre hoje e 31 de dezembro.
Os clientes podem optar pelo reembolso total ou pela alteração do destino da sua viagem.