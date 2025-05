China pronta para receber Ursula von der Leyen e António Costa

"O Presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, são bem-vindos à China para uma nova série de encontros sino-europeus", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Lin Jian, em conferência de imprensa.

A China e a UE vão manter "diálogos de alto nível nos domínios estratégico, económico, ecológico e digital", acrescentou o porta-voz.

Lin Jian não especificou quando é que os líderes europeus poderão visitar a China.

Em abril, um porta-voz do Conselho Europeu anunciou que a próxima cimeira entre Bruxelas e Pequim se realizaria na China em julho.

A cimeira surge numa altura em que Pequim procura estreitar as relações com o bloco europeu, no contexto de um conflito comercial com Washington.

Na semana passada, a China descreveu os seus laços com a UE como uma "estabilidade preciosa" para a economia mundial.

Apesar das divergências profundas com Pequim sobre questões comerciais e direitos humanos, o bloco europeu procura diversificar os seus parceiros comerciais face à crescente imprevisibilidade dos EUA.

Num gesto que assinala uma posição conciliatória sobre estas questões, Pequim levantou as sanções contra cinco membros do Parlamento Europeu que criticavam as políticas repressivas dirigidas às minorias muçulmanas em Xinjiang, no noroeste da China.