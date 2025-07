China reafirma intenção de facilitar conversações de paz entre Tailândia e Camboja

"Camboja e Tailândia são vizinhos próximos e também amigos da China. A paz e a boa vizinhança são do interesse comum de ambas as partes", declarou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Guo Jiakun, em conferência de imprensa.

As declarações surgem após o primeiro-ministro interino tailandês, Phumtham Wechayachai, ter citado a China, juntamente com os Estados Unidos e a Malásia, como um dos países que "intervieram para ajudar" a viabilizar o encontro entre Banguecoque e Phnom Penh, em confronto desde quinta-feira passada devido a uma disputa territorial na fronteira comum.

Guo Jiakun não negou a afirmação, mas evitou confirmar qualquer papel direto na organização do diálogo, limitando-se a dizer que Pequim "mantém uma comunicação estreita" com as partes envolvidas e continuará a "desempenhar um papel construtivo para promover um cessar-fogo".

"A China valoriza as iniciativas construtivas e espera que as partes demonstrem moderação e resolvam as diferenças através do diálogo", acrescentou o porta-voz.

O encontro de hoje em Kuala Lumpur, patrocinado pelo Governo da Malásia na qualidade de presidente em exercício da ASEAN, procura alcançar um cessar imediato das hostilidades entre a Tailândia e o Camboja, após vários dias de confrontos e bombardeamentos que provocaram vítimas e crescente tensão regional.

O conflito eclodiu em 24 de julho, numa escalada que já causou pelo menos 34 mortos, milhares de deslocados e o uso de aviões de combate, `rockets` e munições de fragmentação.