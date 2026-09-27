China realiza exercícios navais e aéreos perto de atol disputado com Filipinas

Um comunicado do exército indicou que o exercício no atol, conhecido como Huangyan Dao na China, constitui uma "operação necessária em resposta às ações de certos países que minaram a paz e a estabilidade regionais".

O texto apontou também que o objetivo da operação é reforçar a capacidade de combate para salvaguardar a soberania territorial da China e os seus direitos e interesses marítimos.

China e Filipinas mantêm uma prolongada disputa pela soberania de várias ilhas e recifes no mar do Sul da China, uma importante rota comercial que alberga também extensos recursos pesqueiros e potenciais reservas de petróleo e gás.

Pequim reivindica soberania sobre grande parte do mar do Sul da China através de uma delimitação conhecida como "linha dos nove traços", que se sobrepõe a áreas reivindicadas pelas Filipinas, Vietname, Malásia, Brunei e Taiwan.

As tensões intensificaram-se desde a chegada ao poder, em 2022, do Presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., cujo Governo reforçou a aliança com os Estados Unidos e adotou uma posição mais firme perante as reivindicações territoriais chinesas.

Em 18 de setembro, os dois países trocaram acusações após a colisão entre uma embarcação da Guarda Costeira chinesa e um navio filipino no mar do Sul da China, com Manila a denunciar um abalroamento deliberado.

O incidente ocorreu nas proximidades do recife Sabina, conhecido na China como Xianbin Jiao e nas Filipinas como Escoda Shoal, numa zona disputada pelos dois países.

Segundo a Guarda Costeira filipina, o embate ocorreu dentro da zona económica exclusiva das Filipinas, a cerca de 54 milhas náuticas (100 quilómetros) da costa da província de Palawan, no oeste do arquipélago.

O porta-voz da Guarda Costeira filipina, Jay Tarriela, acusou a embarcação chinesa de ter realizado várias "manobras perigosas", aproximando-se a menos de dez metros do navio filipino antes de embater contra este.

O navio, pertencente ao Gabinete de Pesca e Recursos Aquáticos das Filipinas, encontrava-se na zona a fornecer apoio em combustível a pescadores filipinos, segundo Manila.

Também se registaram confrontos recentes noutros pontos do mar do Sul da China, incluindo críticas de Pequim pelo envio de um navio de reabastecimento para o recife Second Thomas, onde Manila mantém uma embarcação encalhada desde 1999.

Em 2016, um tribunal arbitral constituído ao abrigo da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar concluiu que as reivindicações chinesas de direitos históricos sobre as águas abrangidas pela "linha dos nove traços" não tinham base jurídica.

Pequim rejeitou a decisão.