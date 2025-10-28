China realiza primeira imersão tripulada em grandes profundidades no Ártico central

A missão, com duração de 56 dias, foi realizada a bordo do navio de investigação Tan Suo San Hao ("Exploração nº3"), construído inteiramente na China, que transportou o submersível tripulado Fendouzhe ("Lutador") para a realização de 43 mergulhos científicos no Ártico central, onde o gelo cobria mais de 80% da superfície.

Organizada pelo Ministério dos Recursos Naturais e pela Academia Chinesa de Ciências, a expedição assinala a primeira operação coordenada entre dois veículos tripulados -- o Fendouzhe e o Jiaolong -- em ambiente polar, estabelecendo um modelo de cooperação para futuras missões científicas em regiões de gelo denso.

Segundo a imprensa oficial, trata-se da primeira exploração científica tripulada em grande profundidade no Ártico central, uma zona onde as condições extremas de pressão e temperatura dificultaram historicamente as operações subaquáticas.

Durante a missão, os cientistas recolheram amostras de água, sedimentos, rochas e organismos marinhos, além de dados de observação que vão contribuir para o estudo dos efeitos das alterações climáticas nas regiões polares.

"A expedição demonstra que a China já possui capacidade tecnológica e logística para realizar operações de mergulho tripulado de forma contínua em zonas com gelo denso", afirmou a televisão estatal CCTV.

Lançado em 2021, o Tan Suo San Hao é o primeiro navio científico chinês concebido para missões globais de exploração em águas profundas.

A missão ao Ártico partiu a 22 de julho da cidade costeira de Sanya, na ilha tropical de Hainão, e terminou esta semana com o regresso da tripulação à China.

A China afirma-se assim como o primeiro país a realizar mergulhos tripulados profundos e continuados sob gelo denso no Ártico central, reforçando a sua presença científica numa das regiões mais sensíveis ao aquecimento global.