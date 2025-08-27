China recusa discussões com americanos e russos na redução de arsenais nucleares
Foto: Stephen Cobb - Unsplash
A China recusa discussões com os Estados Unidos e com a Rússia para a redução de arsenais nucleares. O desafio de conversações tripartidas foi lançado por Donald Trump, mas Pequim rejeita conversações, através do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Guo Jiakun.
A China recusa discussões com os Estados Unidos e com a Rússia para a redução de arsenais nucleares. O desafio de conversações tripartidas foi lançado por Donald Trump, mas Pequim rejeita conversações, através do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Guo Jiakun.
Para o especialista em assuntos internacionais da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão, esta reação da Chinajá era esperada.
Espera-se que o país invista no desenvolvimento da industria militar nas próxima décadas.