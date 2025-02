China regista 2,3 mil milhões de viagens durante feriados do Ano Novo Lunar

A Administração Nacional de Imigração também informou hoje que 7,671 milhões de residentes da China continental entraram e saíram do país durante as férias, mais 5% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Os residentes de Hong Kong, Macau e Taiwan que viajaram totalizaram 5,737 milhões, um aumento de 5,6% em relação a 2024, além de 958 mil estrangeiros, mais 22,9% do que os registados durante as férias do ano passado.

A China espera cerca de nove mil milhões de viagens inter-regionais antes, durante e depois das férias, conhecidas como `chunyun`, entre 14 de janeiro e 22 de fevereiro.

De acordo com o Governo chinês, o volume de passageiros ferroviários e aéreos deverá ultrapassar os 510 milhões e os 90 milhões, respetivamente, embora as viagens rodoviárias representem a maior parte do fluxo.

O país asiático ultrapassou os 8,4 mil milhões de viagens inter-regionais durante o `chunyun` de 2024, embora as previsões de Pequim para esse ano contemplassem ultrapassar os nove mil milhões, valor que não foi alcançado devido ao mau tempo, que provocou atrasos e cancelamentos nos serviços de transporte e problemas nas infraestruturas em várias regiões.

A 29 de janeiro, milhões de chineses deram as boas-vindas ao ano da serpente e aproveitaram as férias para se encontrarem com as suas famílias ou viajarem dentro e fora do país.