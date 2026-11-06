China rejeita sanções dos EUA contra empresas acusadas de fornecer armas a Cuba

"A cooperação entre China e Cuba é aberta e transparente", afirmou, em conferência de imprensa, o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Guo Jiakun, que manifestou a oposição de Pequim às sanções unilaterais e à aplicação extraterritorial de medidas norte-americanas.

Guo assegurou que a China rejeita firmemente que Washington "interfira e prejudique" a cooperação entre os dois países e reiterou o apoio de Pequim a Cuba na defesa da sua soberania e contra ingerências externas.

As sanções, anunciadas na quinta-feira pelo departamento do Tesouro norte-americano, visam as empresas chinesas CEIEC e Beijing H&C Technologies, acusadas por Washington de fornecer componentes e equipamento militar às Forças Armadas cubanas através da empresa local Duna.

O porta-voz chinês não respondeu diretamente às acusações nem especificou que medidas poderá Pequim adotar para proteger as empresas sancionadas.

O novo pacote de sanções norte-americanas abrange um total de oito entidades e duas pessoas, devido às suas alegadas ligações às elites cubanas, ao transporte de petróleo de e para a ilha e ao fornecimento de material militar.

Entre as empresas visadas figuram também quatro companhias ligadas ao transporte de petróleo bruto e derivados, além das empresas estatais cubanas Cubaelectrónica e Tecnosime.