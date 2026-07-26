China resgata 39 marinheiros de navio vietnamita e prossegue busca por desaparecidos

Segundo a televisão estatal CCTV, o navio "Nanhaijiu 115", operado pelo Ministério dos Transportes, avistou um foguete de emergência e descobriu dois grupos de botes salva-vidas que tinham sido arrastados para águas próximas do recife Fiery Cross - conhecido na China como Yongshu -, que resultou no resgate de 36 marinheiros de nacionalidade vietnamita.

As equipas de resgate informaram, na manhã de domingo, ter encontrado com vida mais três marinheiros do "Khoi Nguyen 18", segundo a notícia.

Outros 23 ocupantes do navio continuam desaparecidos, e as operações de busca prosseguem na zona, com a participação de seis navios chineses, um helicóptero de resgate e um navio vietnamita, acrescentou a agência oficial de notícias Xinhua.