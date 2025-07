China retira estatuto religioso ao abade do templo Shaolin por peculato e má conduta

A Associação Budista da China, subordinada ao departamento da Frente Unida do Partido Comunista Chinês, anunciou ter retirado o certificado de ordenação monástica ao religioso, após receber um pedido da associação provincial de Henan.

Shi Yongxin, de 59 anos, é suspeito de ter desviado fundos ligados a projetos do templo e de ter usurpado bens do mosteiro, além de manter, durante anos, relações com várias mulheres, das quais terá tido pelo menos um filho, segundo as autoridades religiosas.

Localizado na província central de Henan, o templo Shaolin é um dos mais conhecidos da China e símbolo internacional do budismo chan e do kung-fu, disciplinas que lhe deram fama mundial e o transformaram num importante destino turístico.

Conhecido pelo nome secular Liu Yincheng, Shi Yongxin liderava o templo há três décadas. Construído há mais de 1.500 anos, em Dengfeng, o mosteiro é considerado o berço do budismo zen e das artes marciais Shaolin.

Em 2015, o monge já tinha sido alvo de acusações semelhantes feitas por antigos monges e funcionários do templo, mas as autoridades encerraram então o caso sem apresentar acusações.

O escândalo não afetou, para já, a atividade turística do mosteiro, que continua aberto ao público, confirmou o centro de visitantes do templo ao jornal local The Paper.