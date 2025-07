China, Rússia e Coreia do Norte são principal ameaça à segurança, alerta Japão

"A ordem atual da paz mundial está a ser seriamente desafiada, e o Japão encontra-se no ambiente de segurança mais severo e complexo da era pós-guerra", declarou no documento.

Rivalidade entre Estados Unidos e China preocupa Tóquio





O documento traça ainda uma leitura preocupada sobre o futuro da relação entre Washington e Pequim, alertando que a "competição entre os Estados continuará a intensificar-se".

"exagerar a ameaça chinesa" e de "interferir grosseiramente nos assuntos internos da China". "Pedimos ao lado japonês que aprenda profundamente com a história e pare de caluniar e acusar a China", afirmou o porta-voz do Ministério da Defesa chinês, Jiang Bin. A China reagiu ao relatório, acusando o Japão de

Cooperação militar entre China e Rússia preocupa Japão

Guerra na Ucrânia e militarização russa no Pacífico



Tóquio mostra-se particularmente preocupada com o envio de tropas, mísseis e aviões de guerra russos para as ilhas ao norte do Japão, território tomado pela União Soviética no final da Segunda Guerra Mundial e atualmente sob controlo de Moscovo. "As atividades militares da Coreia do Norte representam uma ameaça ainda mais grave e iminente à segurança do Japão", alerta o documento. Tóquio mostra-se particularmente preocupada com o, território tomado pela União Soviética no final da Segunda Guerra Mundial e atualmente sob controlo de Moscovo.



Enquanto isso, a Coreia do Norte está a desenvolver armas nucleares e mísseis balísticos com capacidade para atingir todo o arquipélago, diz o Japão.





O relatório afirma que a China representae à intensificação das atividades militares na região.Entre os pontos de maior tensão estão as Ilhas Senkaku, no Mar da China Oriental, que, que lhes chama Diaoyus.A presença militar chinesa também está a crescer junto a Taiwan e no Mar do Sul da China, regiões que o Japão considera fundamentais para as suas rotas marítimas."O lado japonês está a fabricar narrativas falsas para encontrar desculpas para alargar as suas restrições militares", acrescentou,O relatório destaca também o, com patrulhas navais e voos conjuntos de bombardeiros perto do espaço aéreo japonês.Segundo o documento,O relatório ecoa várias preocupações já expressas pelos Estados Unidos. Em abril, o Comando Indo-Pacífico alertou para o