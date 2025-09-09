China, Rússia e Mongólia realizam primeiras manobras conjuntas de cooperação fronteiriça

O exercício teve lugar numa zona fronteiriça partilhada e focou-se na "prevenção e combate a atividades terroristas e de sabotagem em áreas limítrofes", segundo a mesma fonte.

Durante as manobras, as três partes estabeleceram um posto de comando conjunto em território chinês, sob o princípio de "quem organiza no seu território, lidera", com consultas multilaterais e comando paralelo.

As atividades incluíram operações de reconhecimento conjunto, bloqueio, ataques coordenados, controlo de danos e entrega de suspeitos, entre outras.

As autoridades chinesas indicaram que o objetivo do exercício foi "elevar o nível de coordenação estratégica, reforçar a capacidade de resposta a ameaças à segurança nas fronteiras e consolidar a confiança mútua", testando ainda um novo modelo de cooperação fronteiriça.

Após a conclusão do simulacro, representantes dos três países trocaram experiências sobre gestão de fronteiras e mecanismos de controlo.

É a primeira vez que as forças de defesa de fronteiras da China, Rússia e Mongólia participam num exercício conjunto deste tipo, que, segundo Pequim, visa "demonstrar uma cooperação pragmática e aprofundar a amizade tradicional" entre os três países vizinhos.