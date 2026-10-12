China sanciona ministros do Paraguai e Belize por apoio a relações diplomáticas com Taiwan

As medidas visam o ministro paraguaio da Comunicação, Gustavo Villate, e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Belize, Francis Fonseca.

O Paraguai e o Belize integram o grupo de 12 países que ainda mantêm relações diplomáticas formais com Taiwan.

O ministério dos Negócios Estrangeiros chinês anunciou, em dois comunicados separados, o congelamento imediato dos eventuais bens dos dois governantes em território chinês, a proibição de qualquer relação com ambos e a interdição da sua entrada na China, incluindo Hong Kong e Macau.

Segundo a diplomacia chinesa, nos últimos anos, responsáveis políticos dos dois países, "movidos por interesses pessoais, apoiaram obstinadamente a manutenção de alegadas relações diplomáticas" com Taiwan.

Estes responsáveis "multiplicaram declarações e atos inadmissíveis sobre questões relacionadas com a China, prejudicando assim os interesses fundamentais" do país, acrescentou o ministério.

Pequim considera Taiwan uma parte "inalienável" do território chinês e defende que a "reunificação" é inevitável e inegociável, não excluindo o recurso à força.

A China intensificou nos últimos anos a pressão política, económica e militar sobre a ilha, governada de forma autónoma e democrática.

A posição de Pequim assenta no princípio de "uma só China", cujo reconhecimento exige aos seus parceiros diplomáticos e segundo o qual existe apenas uma China, sendo a República Popular da China a sua única representante legal.

As sanções anunciadas hoje surgem dois dias depois das comemorações do Dia Nacional de Taiwan, assinalado em 10 de outubro.

Por ocasião da data, o ministro paraguaio publicou uma mensagem de felicitações nas redes sociais, na qual destacou uma "relação de amizade e cooperação baseada em valores e princípios partilhados: a autodeterminação dos povos, os direitos humanos e a democracia".

O Presidente do Paraguai, Santiago Peña, deslocou-se a Taiwan em maio, numa visita que levou Pequim a apelar ao país sul-americano para romper as relações diplomáticas com Taipé.