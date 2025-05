China suspende compra de frango do Brasil após caso de gripe aviária

O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo, respondendo por 35% do mercado global, e a China o seu maior comprador deste produto.

"A partir de hoje, por 60 dias, a China não estará comprando carne de frango brasileira", afirmou o ministro Carlos Fávaro em declarações aos jornalistas.

O ministro também informou que o país decretou estado de emergência sanitária e suspendeu as exportações de carne de frango do Rio Grande do Sul, que registou o caso de gripe aviária confirmado pelas autoridades locais.

"Estamos com todas as barreiras sanitárias em curso. A granja (unidade de produção) já teve seus animais abatidos. Toda a região está em alerta, para que a gente possa, o mais rápido possível, com muita transparência e eficiência, voltar ao estado normal e restabelecer a comercialização [de frango] com todos os países do mundo", disse Fávaro.

O Ministério da Agricultura e Pecuária brasileiro confirmou hoje a deteção do vírus da gripe aviária de alta patogenicidade (IAAP) numa unidade de criação de aves para comercialização, na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul.

Num comunicado, o Governo brasileiro salientou que "as medidas de contenção e erradicação do foco previstas no plano nacional de contingência já foram iniciadas e visam não somente debelar a doença, mas também manter a capacidade produtiva do setor, garantindo o abastecimento e, assim, a segurança alimentar da população".

Em junho de 2023, o país relatou a deteção do primeiro caso de gripe aviária no país em uma ave de criação, no município de Serra, no estado do Espírito Santo, somando-se a outros 52 surtos detetados em aves selvagens em sete estados naquele ano.

No ano passado, as exportações de frango do Brasil (considerando todos os produtos, entre `in natura` e processados) totalizaram 5,294 milhões de toneladas, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Entre os principais mercados internacionais do frango brasileiro destacam-se a China, que comprou 562,2 mil toneladas em 2024, Emirados Árabes Unidos, com 455,1 mil toneladas, Japão, com 443,2 mil toneladas, Arábia Saudita, com 370,8 mil toneladas e a África do Sul, com 325,4 mil toneladas.