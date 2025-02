China utiliza 45 aviões e 14 navios em manobras ao largo de Taiwan

O Ministério da Defesa Nacional (MND, na sigla em inglês) de Taiwan também detalhou no mais recente relatório diário a área onde os exercícios tiveram lugar, localizada a cerca de 40 milhas náuticas (74 quilómetros) a sudoeste de Kaohsiung e Pingtung.

De acordo com o mapa fornecido pelo MDN, a China utilizou sete navios militares, incluindo a fragata Huanggang, o navio de reabastecimento Qiandao Hu e o navio de transporte anfíbio Siming Shan, para efetuar manobras de fogo real nesta zona entre as 8h50 e as 15h40 horas locais (00h50 e 7h40 em Lisboa) de quarta-feira.