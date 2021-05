China vai eliminar o limite de dois filhos por casal

A agência de notícias oficial do governo de Pequim revela hoje que as famílias que assim o desejem vão poder ter até três filhos. Esta mudança acontece poucas semanas após a publicação dos resultados dos últimos censos, que revelaram uma descida acentuada na taxa de natalidade na China, que é o país mais populoso do mundo.