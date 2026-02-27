China vê esperança nas negociações sobre a Ucrânia apesar de divergências

A porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros Mao Ning declarou que "a via para a paz não será alcançada da noite para o dia, mas enquanto houver diálogo, há esperança", ao comentar as recentes rondas de conversações entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia e outra prevista para o início de março.

Segundo Mao, embora persistam diferenças, as partes "estão empenhadas no diálogo" e começaram a focar-se em matérias de fundo relacionadas com a crise.

A responsável acrescentou que, durante o encontro desta semana entre o Presidente chinês, Xi Jinping, e o chanceler alemão, Friedrich Merz, o líder chinês reiterou a "posição de princípio" de Pequim, baseada na procura de uma solução por via do diálogo e da negociação.

Mao defendeu a necessidade de assegurar a "participação equitativa de todas as partes", atender às suas "preocupações legítimas" e promover uma "segurança comum" como base para um quadro de paz duradouro.

A porta-voz reiterou que a China continuará a desempenhar "um papel construtivo à sua maneira" no apoio aos esforços de paz.

As declarações coincidem com o quarto aniversário do início da invasão russa da Ucrânia e surgem após acusações dos Estados Unidos nas Nações Unidas de que Pequim estaria a "facilitar" a máquina de guerra russa, alegações rejeitadas pelas autoridades chinesas.

Na véspera da visita de Merz, a diplomacia chinesa sublinhou ainda que a crise na Ucrânia "não é nem deve tornar-se um assunto entre a China e a Europa" e reiterou que Pequim mantém uma "posição objetiva e imparcial", não sendo parte no conflito.