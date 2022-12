Chineses protestam em Lisboa contra política "covid zero" de Pequim

Uma dezena de pessoas protestou este sábado em Lisboa contra as medidas adotadas na China para conter a covid-19. Foi uma manifestação tímida contra os confinamentos obrigatórios. Apesar de terem medo de represálias do Governo chinês, explicaram as razões que mesmo assim os levam a sair à rua.