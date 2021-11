Chipre é o campeão mundial do aproveitamento de energia solar

Chipre é o país campeão mundial do aproveitamento de energia solar. O que é já uma tradição entre os cipriotas - de aproveitar a energia do sol para o aquecimento doméstico - foi transformado numa estratégia nacional que, com a ajuda de fundos europeus, instalou verdadeiras centrais solares em vários edifícios públicos.