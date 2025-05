Chivukuvuku eleito primeiro presidente do PRA-JA Servir Angola com mais de 90% dos votos

Abel Chivukuvuku concorreu à liderança do partido com Francisco Nkanga, que alcançou apenas 11 votos.

Os resultados eleitorais anunciados na noite desta segunda-feira indicam o total de 675 votos, com 672 válidos, dois nulos e um em branco.

O presidente eleito do PRA-JA Servir Angola foi antigo militante da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), maior partido da oposição angolana, e ex-presidente da Convergência Ampla de Salvação de Angola -- Coligação Eleitoral (CASA-CE), da qual foi afastado em 2019.

O PRA-JA Servir Angola foi apresentado à sociedade angolana em 2019, tendo o processo de legalização passado por vários chumbos do Tribunal Constitucional até à sua legalização em outubro de 2024.

O primeiro congresso do PRA-JA Servir Angola, que decorre até quinta-feira, conta com a participação de mais de 750 delegados.

O programa prevê para o segundo dia dos trabalhos, a tomada de posse do presidente e dos vice-presidentes eleitos, bem como dos assistentes do presidente, da comissão dos altos conselheiros do presidente, dos membros dos gabinetes dos vice-presidentes e o anúncio das linhas orientadoras do presidente do partido.

Após o ato de tomada de posse, os trabalhos prosseguem com a constituição das comissões para os Assuntos Políticos, Administrativos, Financeiros e Patrimoniais.