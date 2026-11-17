Mundo
Choque entre comboios em Praga faz 46 feridos
Pelo menos 46 pessoas ficaram feridas, quatro delas com gravidade, num choque entre comboios de passageiros junto à estação central de Praga, na Chéquia.
Várias equipas de emergência ocorreram ao local do acidente, numa ponte sobre a Rua Seifertova, na capital.
O acidente obrigou à suspensão de várias ligações ferroviárias e já está a ser investigado pelas autoridades checas.
O acidente obrigou à suspensão de várias ligações ferroviárias e já está a ser investigado pelas autoridades checas.