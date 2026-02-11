Choveu três vezes mais em Marrocos face ao ano anterior

"Desde setembro até hoje, a média acumulada de chuvas atingiu os 150 milímetros, representando um aumento de 35% em comparação com a média anual registada desde a década de 1990 e o triplo da quantidade registada no ano passado", adiantou hoje o ministro do Equipamento e Águas de Marrocos, Nizar Baraka.

Em conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, o ministro marroquino declarou que o país viveu "uma situação excecional em termos de condições climatéricas", mas garantiu que entrou "no final do período difícil".

Acrescentou ainda que a previsão é de melhoria das condições a partir do próximo domingo, quando as autoridades avaliarem a situação para "tomar as medidas necessárias".

Baraka explicou que, nos últimos meses, o país registou uma quantidade recorde de neve, cobrindo mais de 55.400 quilómetros quadrados.

Desde setembro, mais de 12 mil milhões de metros cúbicos de água entraram nas albufeiras, atingindo uma taxa de enchimento de 69,4%, acrescentou.

Perante esta situação, enfatizou que as descargas começaram antes de os reservatórios atingirem os 100% da capacidade e que, desde dezembro, foram libertados aproximadamente 4,2 mil milhões de metros cúbicos de água armazenada.

As províncias do norte e oeste de Marrocos foram atingidas nos últimos dez dias por uma tempestade que também causou danos nas infraestruturas e no setor agrícola.

Até sexta-feira, o Governo marroquino tinha retirado mais de 154 mil pessoas destas zonas devido ao risco de inundações provocadas pela cheia dos rios e das albufeiras, e pediu à população que se mantivesse cautelosa e evitasse regressar às zonas sujeitas a inundações.

A maioria das evacuações ocorreu na província de Larache, no norte do país, a mais afetada pelas fortes chuvas das últimas semanas, tendo sido retiradas 112.695 pessoas, seguido de Kenitra, província próxima de Rabat, onde foram retiradas 23.174 pessoas, entre outras.

No domingo, quatro pessoas morreram e uma está desaparecida depois de terem sido arrastadas por cheias repentinas no sábado, na província marroquina de Tetuão.