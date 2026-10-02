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Christa Pike. Reclusa do corredor da morte em estado crítico depois de duas injeções letais
Depois de ter sobrevivido a duas injeções letais, Christa Pike está hospitalizada a receber cuidados médicos. Ela foi condenada à morte em 1996 pelo homicídio de Colleen Slemmer. A defesa de Christa Pike avançou, de novo, com um pedido de comutação da pena.
Os advogados de defesa, Randy Spivey e Stephen Ferrell, ainda que não conseguiram visitar Christa Pike.
Stephen Ferrell, o outro advogado de defesa, acrescenta que também estão a analisar outras opções legais.
"Queremos refletir bem sobre isso e garantir que a Christa recupera e pode dar a sua opinião sobre o que quer”.
Foto: arquivo Reuters - Christa Pike em 1996 quando foi condenada à morte.
Segundo os advogados, esta era uma das razões pelas quais ela rejeitou a injeção letal tinha pedido um diferente.
Christa Pike solicitou a morte por um pelotão de fuzilamento composto apenas por mulheres, mas no estado do Tennessee isso não é uma opção.
"Não era medo de morrer. Era medo de uma morte prolongada, dolorosa e traumática, e foi isso que aconteceu, só que sem chegar a morrer", lembrou o advogado Randy Spivey.
No momento da execução, entre as testemunhas esteve a mãe de Colleen Slemmer (a jovem assassinada na década de 1990) que à NBC News afirmou que a tentativa de execução "foi um desastre".
O governador do Tennessee suspendeu todas as execuções previstas para este ano. Bill Lee ordenou também uma investigação à execução mal sucedida.