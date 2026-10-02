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Christa Pike. Reclusa no corredor da morte em estado crítico depois de duas injeções letais

Christa Pike. Reclusa no corredor da morte em estado crítico depois de duas injeções letais

Depois de ter sobrevivido a duas injeções letais, Christa Pike está hospitalizada a receber cuidados médicos. Ela foi condenada à morte em 1996 pelo homicídio de Colleen Slemmer. A defesa de Christa Pike avançou, de novo, com um pedido de comutação da pena.

Cristina Santos - RTP / Adicionar como fonte informativa
Natanael Melchor - Unsplash

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Os advogados de defesa, Randy Spivey e Stephen Ferrell, ainda que não conseguiram visitar Christa Pike.

"Não temos uma noção do prognóstico dela nem muitas atualizações sobre o seu estado de saúde neste momento", adianta Randy Spivey. "Mas sabemos que ela está viva agora", assegura a defesa.
Stephen Ferrell, o outro advogado de defesa, acrescenta que também estão a analisar outras opções legais.

"Queremos refletir bem sobre isso e garantir que a Christa recupera e pode dar a sua opinião sobre o que quer”.
Foto: arquivo Reuters - Christa Pike em 1996 quando foi condenada à morte.

Foram usadas pelo menos sete agulhas para administrar a injeção letal ao longo de uma hora, e que pelo menos uma destas parecia dobrada quando a retiraram do seu braço. "O que aconteceu ontem à noite não foi apenas ineficiente, foi cruel e tortuoso", afirmou Randy Spivey, recordando que a reclusa teve vários problemas ao longo da vida quando tinha que tirar sangue.
Segundo os advogados, esta era uma das razões pelas quais ela rejeitou a injeção letal tinha pedido um diferente.

Christa Pike solicitou a morte por um pelotão de fuzilamento composto apenas por mulheres, mas no estado do Tennessee isso não é uma opção.

"Não era medo de morrer. Era medo de uma morte prolongada, dolorosa e traumática, e foi isso que aconteceu, só que sem chegar a morrer", lembrou o advogado Randy Spivey.

No momento da execução, entre as testemunhas esteve a mãe de Colleen Slemmer (a jovem assassinada na década de 1990) que à NBC News afirmou que a tentativa de execução "foi um desastre".

O governador do Tennessee suspendeu todas as execuções previstas para este ano. Bill Lee ordenou também uma investigação à execução mal sucedida.

Christa Pike tinha 18 anos quando ela e o então namorado, Tadaryl Shipp, espancaram, torturaram e mataram Colleen Slemmer, que tinha 19 anos.
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