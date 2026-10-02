Christa Pike. Reclusa no corredor da morte em estado crítico depois de duas injeções letais

Os advogados de defesa, Randy Spivey e Stephen Ferrell, ainda que não conseguiram visitar Christa Pike.





"Mas sabemos que ela está viva agora", assegura a defesa.

Stephen Ferrell, o outro advogado de defesa, acrescenta que também estão a analisar outras opções legais.





"Queremos refletir bem sobre isso e garantir que a Christa recupera e pode dar a sua opinião sobre o que quer”.

Foto: arquivo Reuters - Christa Pike em 1996 quando foi condenada à morte. Foto: arquivo Reuters - Christa Pike em 1996 quando foi condenada à morte.





"O que aconteceu ontem à noite não foi apenas ineficiente, foi cruel e tortuoso", afirmou Randy Spivey, recordando que a reclusa teve vários problemas ao longo da vida quando tinha que tirar sangue.

Segundo os advogados, esta era uma das razões pelas quais ela rejeitou a injeção letal tinha pedido um diferente.





Christa Pike solicitou a morte por um pelotão de fuzilamento composto apenas por mulheres, mas no estado do Tennessee isso não é uma opção.





"Não era medo de morrer. Era medo de uma morte prolongada, dolorosa e traumática, e foi isso que aconteceu, só que sem chegar a morrer", lembrou o advogado Randy Spivey.





No momento da execução, entre as testemunhas esteve a mãe de Colleen Slemmer (a jovem assassinada na década de 1990) que à NBC News afirmou que a tentativa de execução "foi um desastre".





O governador do Tennessee suspendeu todas as execuções previstas para este ano. Bill Lee ordenou também uma investigação à execução mal sucedida.





"Não temos uma noção do prognóstico dela nem muitas atualizações sobre o seu estado de saúde neste momento", adianta Randy Spivey.Foram usadas pelo menospara administrar a injeção letal ao longo de uma hora, e que pelo menos uma destas parecia dobrada quando a retiraram do seu braço.Christa Pike tinha 18 anos quando ela e o então namorado, Tadaryl Shipp, espancaram, torturaram e mataram Colleen Slemmer, que tinha 19 anos.