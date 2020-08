Christchurch. Atirador pretendia "provocar o maior número de mortos possível"

Ao contrário das outras audiências – em que Tarrant entrava por videoconferência a partir da prisão de alta segurança em Auckland, esta segunda-feira esteve presente no tribunal.

Tarrant reuniu informações sobre as mesquitas da Nova Zelândia – estudou as plantas, localizações e vários outros detalhes – com o objetivo de localizá-las no momento em que estariam com mais fiéis. Além disso, comprou várias armas de fogo, milhares de cartuchos de munições e coletes do estilo militar.



Nos meses antes do ataque, Tarrant viajou para Christchurch e usou um drone sobre o alvo principal, a mesquita de Al Noor.



No dia dos ataques, o atirador transportava no seu carro várias latas de gasolina, que segundo o promotor serviria para criar artefactos incendiários.

O atirador planeava incendiar as mesquitas e estava a caminho de Ashburton quando foi detido pela polícia.







O ataque foi transmitido em direto no Facebook, através de uma câmara colocada na cabeça de Brenton Tarrant.

O promotor Branaby Hawes acrescentou ainda que “

Brenton Tarrant foi conduzido até ao banco dos réus por quatro guardas prisionais com as mãos algemadas à cintura. Vestindo um casaco cinza da prisão e umas calças de fato de treino, o atirador tinha uma expressão vazia enquanto se sentava atrás de uma barreira de vidro, olhando ocasionalmente ao redor da sala.



O juiz Cameron Mander impôs restrições aos órgãos de comunicação local presentes na sala de audiências, para evitar que Torrant usasse o seu julgamento como plataforma para divulgar as mensagens de ódio.



No início da audiência, Tarrant torceu os dedos com tanta força que ficaram brancos, adianta o jornal The Guardian





Nem a descrição dos seus atos, a forma como assassinou uma criança de três anos, o atropelamento de uma mulher cuja lesão na coluna a obriga a necessitar de uma cadeira de rodas o resto da vida e outra pessoa sobre a qual disparou e depois atropelou quando fugia de uma das mesquitas.Um dos sobreviventes que falou foi o imã da mesquita de Al Noor, que liderava as orações quando o atirador invadiu o local.

Após a longa discrição dos acontecimentos, os sobreviventes dos ataques puderam falar, estando a poucos metros de Tarrant e, por vezes, dirigindo-se diretamente a ele.

No exterior do tribunal de Christchurch há um nível de segurança sem precedentes, com polícias armados, atiradores no telhado e barricadas para impedir a passagem de viaturas.Tarrant pode ser condenado a prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional – uma sentença que nunca foi imposta na Nova Zelândia. O tribunal de Christchurch deve anunciar a sentença na quinta-feira.